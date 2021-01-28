Популярна українська співачка Світлана Лобода показала, як розважається на морі і розповіла, що любить

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася зворушливим постом у своєму Instagram.

Артистка опублікувала архівне відео, на якому показала, як веселиться вночі на морі. На кадрах можна побачити, як Лобода з друзями бігають по пірсу пізно вночі. При цьому співачка весело танцює, показує забавні рухи і в цілому веселиться, як може.

У цьому відео Лобода виглядає зовсім не так, як на звичних кадрах з концертів і червоних доріжок. Співачка одягнена в коротку чорну спідницю і просту толстовку, капюшон якої вона накинула на голову. Її невимушений образ доповнюють великі окуляри.

"Я дуже люблю життя. Люблю танцювати. Люблю йти на світло. Люблю відчувати себе живою і зарядженою. Люблю не морочитися по дрібницях. Люблю, коли всім добре. Люблю віддавати. Люблю любити", - написала співачка.

Її шанувальники бурхливо відреагували на новий пост зірки.

"а ми дуже любимо дивитися на Вас, особливо, коли ви щасливі. посміхайтеся завжди, ми це дуже цінуємо!", "а ми любимо Вас, ваші пісні, концерти і надзвичайну енергію", "Богиня", "Танцюй поки молодий", "Шикарний пост. Люблю все це)))) Так природно", - пишуть люди.

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