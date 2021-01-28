Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала своє улюблене вбрання в ліжку

Як повідомляє Politeka.net, дівчина виклала фото в пікантному образі на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На цей раз красуня з'явилася перед шанувальниками в довгій сукні леопардового забарвлення з короткими рукавами і занадто відвертим декольте, в якому можна без праці розгледіти чорний бюстгальтер - хоч би прикрилася злегка. Вона також одягла великі круглі сережки під колір сукні.

Леся Нікітюк опинилася в спальні і присіла на край величезного ліжка з балдахіном. Ведуча закинула ногу на ногу і почала гратися з білими шторками, дозволивши милуватися своїми формами.

"Улюблена сукня", - підписала Леся Нікітюк постільний кадр.

Раніше телеведуча несподівано показала, з ким полетіла відпочивати на Мальдіви. Вона зняла на камеру подругу Ольгу в різнобарвній блузці, яка вирішила поговорити з телефоном китайською мовою. Сама Леся блиснула в кадрі засмаглою зоною декольте в незвичайному бікіні зміїного забарвлення. Зірка вирішила вникнути в значення слів подруги і поділилася своїм кумедним життєвим досвідом в сторіз:

"Хуей бухуей йоуде - Оля Вам говорить...,- засміялася в кадрі зірка. - Означає - "Може бути чи ні?". Це коли я вибирала купальники, я теж так подумала через чотири дні, коли труси розтягнулися...".

Нагадаємо, що Леся Нікітюк вперше розповіла, як Зеленський змінив її життя: "В одній шкарпетці і трусах..."

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