Перша в Україні "Холостячка" Ксенія Мішина привернула увагу бешкетним вчинком в магазині

"Холостячка" Ксенія Мішина не проти розважитися на публіці та трохи "побешкетувати" там, де це не належить робити. На своїй сторінці в Instagram вона показала свої "пустотливі" нахили і розповіла про вільний час, пише Politeka.net.

На фото, яке показала Ксенія Мішина, вона зображена посеред величезного супермаркету з візком, наповненим продуктами. "Холостячка виїхала за двотижневим запасом продуктів і після довгого і стомливого ходіння між рядами, мабуть, вирішила трохи розслабитися і зробити що-небудь зухвале. Цей момент і потрапив в камеру.

На фото "Холостячка" із запалом і умінням, вартими заздрості, підійнялася на навантажений візок, злегка звісивши тіло вниз для рівноваги. Напевно, Ксенія робить це не вперше, оскільки їй не тільки вдалося балансувати на візку, але ще і посміхатися, позуючи для фото.

Ксенія вибралася на планову закупівлю товарів в стильних шкіряних чорних черевиках на грубій підошві та лакової чорній куртці, доповнивши образ синіми джинсами і розпустивши довге волосся. Схоже, зірка дійсно веселилася і раділа своєму несподіваному вчинку, бо вона щиро посміхалася на знімку.

Свою публікацію Ксенія Мішина супроводила докладним міркуванням про планування, яке допомагає заощадити час і розумно розподілити повсякденні обов'язки.

Фанати "Холостячки" відчули непідробний захват, побачивши свою пустотливу фаворитку, про що написали у своїх коментарях до публікації.

"Така красива", "Видно, що щаслива", "Яка крихітка", "Хахах, прикольне фото", "Дуже красива", "Як ви так не впали", "Ксенія, приємно вас бачити", "У Ксенії є чому повчитися, вона дуже розумна дівчина, і добре, що ділиться корисними порадами. Браво!",- написали фоловери і нагадали, що Ксенія розгулювала по супермаркету без захисної маски.

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