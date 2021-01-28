Знаменита американська модель Кортні Кардашьян похвалилася гламурним відпочинком в басейні зі своєю зірковою молодшою сестрою Кендалл Дженнер
Як повідомляє Politeka.net, зірка американських реаліті-шоу поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram.
На фото можна побачити, як 41-річна красуня відпочиває на сонці зі своєю 25-річною сестрою. Красуні сидять на краю величезного басейну, демонструючи свої ідеальні фігури.
При цьому, Кортні приміряла блакитний купальник-бікіні з блискучої тканини. У свою чергу, Кендалл вибрала схожий наряд, тільки червоного кольору.
Ще на одному фото сестрички вже позують у воді. Вони вирішили підкріпитися, проте через свої дієти віддали перевагу фруктам.
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Шанувальники красунь прийшли в захват від їх знімків.
"Вражаюче. Дуже незвично", "здорові сестрички", "відмінні стегна", "краще фото", "Милашки", "королеви", - пишуть люди в коментарях.
Раніше ми писали, що Кортні постала перед фанатами в обтягуючій сукні, яка ледь ховає пишні форми моделі.
Свіжий знімок був зроблений поруч зі сходами, мабуть, в особняку Кортні Кардашьян.
Для цього фото відома модель одягла обтягуючі плаття з екстремальним декольте, яке зайвий раз підкреслює розкішний бюст Кортні.
Нагадаємо, Кортні Кардашьян потрапила під шквал критики через шикарну відпустку в розпал пандемії: "ганьба!".
Як повідомляла Politeka, томна Кортні Кардашьян в "невидимих" трусиках показала всю свою пишність: "Моя принцеса".
Також Politeka писала, що Кортні Кардашьян ледь сховала свої "персики" в обтягуючій сукні, фото: "як таке можливо...".