Знаменита американська модель Кортні Кардашьян похвалилася гламурним відпочинком в басейні зі своєю зірковою молодшою сестрою Кендалл Дженнер

Як повідомляє Politeka.net, зірка американських реаліті-шоу поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram.

На фото можна побачити, як 41-річна красуня відпочиває на сонці зі своєю 25-річною сестрою. Красуні сидять на краю величезного басейну, демонструючи свої ідеальні фігури.

При цьому, Кортні приміряла блакитний купальник-бікіні з блискучої тканини. У свою чергу, Кендалл вибрала схожий наряд, тільки червоного кольору.

Ще на одному фото сестрички вже позують у воді. Вони вирішили підкріпитися, проте через свої дієти віддали перевагу фруктам.

Шанувальники красунь прийшли в захват від їх знімків.

"Вражаюче. Дуже незвично", "здорові сестрички", "відмінні стегна", "краще фото", "Милашки", "королеви", - пишуть люди в коментарях.

Раніше ми писали, що Кортні постала перед фанатами в обтягуючій сукні, яка ледь ховає пишні форми моделі.

Свіжий знімок був зроблений поруч зі сходами, мабуть, в особняку Кортні Кардашьян.

Для цього фото відома модель одягла обтягуючі плаття з екстремальним декольте, яке зайвий раз підкреслює розкішний бюст Кортні.

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