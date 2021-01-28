Знаменита російська актриса Христина Асмус розповіла, чим займається з красенем-чоловіком після розлучення з Гаріком Харламовим

Вона виклала в мікроблозі "Instagram" нове фото, для якого позувала з режисером Данилом Чащиним, пише Politeka.net. Красуня позувала для селфі в чорному спортивному костюмі, теплих черевиках на хутрі і рюкзаком через плече. Її супутник одягнувся схожим чином: толстовка, вузькі штани, кросівки і рюкзак.

"Розповідаю!!!! 😱 😱 😱 Оооох.., прям взагалі!!!!!! Я репетирую новий спектакль... "Леді Макбет Мценського повіту"!!!! 😳 Я граю Леді Макбет!!!!! 🚀💥🔥 Моя мрія вже років 15!!)) Доросла, нарешті 😅 🤪 На фото я з режисером вистави Данилом Чащиним, який прийшов спеціально до нас в театр ставити цей матеріал на мене", - поділилася радістю актриса.

Користувачі Мережі прокоментували нове досягнення Христини Асмус і звернули увагу на її зовнішній вигляд після зміни іміджу:

"Ця зачіска дуже омолоджує і освіжає😍 🔥 👍"; "вітаю зі здійсненням мрії! Мріяти архіважливо. Мрії нас приводять до свого шляху. Мріяти і вірити)";" Достойно 👍 розумничка"; " а хто улюблений, Петров?"; "Занадто молодий для режисера";" вже і брюнеткою добре"; "вас якась добра магія оточує"; " у, артистка..."; "Новий чоловік, Гарік-2)"; "Ля яка желаю бажаю Тільки щастя, мрії збуваються.."; "Лисий Йорик"; " Красунчики! Вогонь"; " з такою укладанням, Вам, цей колір волосся дуже йде! 😍 "; "Ох, Леді Макбет, ви тільки труп добре сховайте 😉"; "яка гармата"; "на стилі 😍 Прикид класний🔥 🔥 🔥".

Нагадаємо, як роздягнена Асмус в ліжку потрясла бюстом в чорному ліфчику:"краще повернися до Харламову".

Як повідомляла Politeka, Асмус показала забави з сестрою - " близнючкою "і вразила Тарзана:" Дочка скоро підросте і побачить мамині...".

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