Австрійський співак і переможець "Євробачення-2014" Томас Нойвірт, більш відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, розбурхав новим відвертим образом

32-річний співак на своїй сторінці Instagram поділився пікантними фото з трусами напоказ, пише Politeka.net. Зараз артист більше не носить довге волосся, а від образу Кончіти Вурст залишилася тільки борода і вміння поєднувати абсолютно непоєднувані речі.

На нових фото Томас постав у звичайних блакитних джинсах, з-під яких видніються рожеві стрінги. Співак доповнив розкутий образ чорним фатиновим топом, що оголив живіт і плечі, а також базовими білими кросівками і чорною кепкою.

Знімки артист ніяк не підписав, залишивши тільки грайливі смайлики"🐽 🎀". Підписники оцінили новий сміливий експеримент творця Кончіти Вурст, засипавши пост лайками і коментарями.

"Вау! Мої улюблені модні речі разом! 👌 🌟 ; Процес створення дива 💖 ✨ а ти такий милий на цих фото; Том! Так!!! Ти вмієш підносити... У тебе від природи талант поєднувати несумісне... І ти пустотливий і приємний баламут; що ж, день починається дуже добре, коли тебе будять такі класні картинки і ці рожеві трусики 🔥; o цікаво дізнатися, для якої події був цей образ 😍; натхнення Брітні Спірс😉", - пишуть в коментарях захоплені шанувальники.

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