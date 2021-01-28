Український співак Віктор Павлік зі своєю вагітною дружиною дізнався стать майбутньої дитини і розсекретив його ім'я

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно 26-річна Катерина Репяхова отримала результати медичного обстеження, а тепер відбулася сімейна вечірка з цього приводу. Дівчина показала зворушливі кадри в сторіз свого "Instagram".

Сімейство влаштувало ціле свято і замовили спеціальну коробочку, в яку організатори помістили кульки відповідного кольору. За традицією, батьки та їхні близькі до останнього не знають стать дитини, тому інформація для них буде сюрпризом.

Віктор Павлік поставив коробку в центр кімнати перед своєю ріднею і пояснив гостям, що ж буде відбувається. За словами музиканта, вони з Катериною вибрали імена, як для хлопчика, так і для дівчинки, на честь близьких родичів.

"Добрий вечір, любі. У нас коробочка з чудом... Цікава коробочка, красива. У ній є кульки двох кольорів: або рожевий-це значить дівчинка, сестричка, Лесею буде, на честь бабусі, або братик Міша - прадід", - розповів Віктор Павлік і разом з дітьми почав відкривати коробку, проте Катерина Репяхова вирішила не показувати продовження відео і зберегти стать дитини в секреті.

Раніше нова дружина виконавця, яка любить виставляти особисте життя напоказ, розповіла про свої переживання через вагітність:

"Як тільки я дізналася про те, що стану мамою, мене накрила ейфорія, потім страх. Особливо вечорами, коли я лягала спати. Мені ставало так страшно. А раптом не впораюся, раптом буду поганою мамою", - розповіла Репяхова.

Нагадаємо, як екс-дружина Павлика, яка втратила сина, поставила на місце вагітну Репяхову: "Бог суддя, я лише одне бажаю...".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Павлика дала пораду його екс-дружині, за яку він виплачує кредит: "Віктор не вічний".

Також Politeka писала, що Віктор Павлік розкрив, як змінилися його стосунки з вагітною дружиною: "поступається мені у всьому".