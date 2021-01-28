Популярна українська співачка Надя Дорофєєва в подробицях показала, як розважалася на Балі зі своїм чоловіком, музикантом Володимиром Дантесом

Як повідомляє Politeka.net, зірка, яка не так давно повернулася в Україну, поділилася новим Влогом у своєму Instagram. У короткому відео Надя постаралася зібрати найяскравіші моменти поїздки.

На кадрах можна побачити, як пара безтурботно веселиться один з одним і зі своїми друзями. Час від часу співачка з'являється в кадрі в купальнику, демонструючи свою ідеальну фігуру.

Як розповіла у відео сама Дорофєєва, на Балі вона не втрачала часу дарма і займалася спортом. Мабуть, тому їй не терпілося похвалитися результатами.

Дорофєєва також показала, як вони з Дантесом купалися оголеними у ванні з квітами.

«Ми прилетіли на Балі перед Новим роком і це вперше у мене такий досвід, що Новий рік ми зустрічали не як зазвичай на концерті, а в теплій країні. Це було дивно і незвично, але тим не менш ми готували крабовий салат і олів'є», розповіла співачка.

Її шанувальники не могли не оцінити такі кадри.

"якщо відпочивати, то тільки так!", "Спасибі за такий класний влог", " це ну дуууже круто. Атмосферно, ну і прям душа», "Ой Наша Надя дуже красива", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дорофєєва розкрила сорочку перед Дантесом, показавши красу в зухвалому ліфчику.

А ще Politeka писала, що Дорофєєва в безсоромному топі показала моменти, які її вразили на "Голос країни".

Також Politeka повідомляла, що зухвала Дорофєєва в сміливому топі розбурхала кадром за лаштунками "Голосу країни".