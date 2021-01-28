Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма потягнув сім'ю в американські джунглі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділився в мікроблозі "Instagram" кадрами і яскравими враженнями від своєї відпустки в США. Цього разу Влад разом з дружиною лілією і сином Леоном вирушили в природний парк. Там хлопчик зміг з близької відстані поспостерігати за павичами, алігаторами, левами та іншими тваринами.

На одному з відео між Владом і його дружиною розігрався цікава розмова, Лілія звернула увагу на поведінку самця павича і вирішила його прокоментувати: "Шлюбний танець, схоже. Я б погодилася. Дивись, самка зачарована". Від такого видовища танцюрист і його дружина теж перейнялися романтичними почуттями і зобразили поцілунки на камеру, поки Леон бігав за птахами.

"Заплатили $ 60, а задоволення отримали мінімум на $300. Вчора ми опинилися в джунглях Флориди. Намагаючись не чекати чогось надприродного, поїхали у "Flamingo Gardens". Півгодини шляху і на вході нас зустрічають... павичі!.. Гаразд, збрехав, до цього касири забрали у нас приблизно $60 за вхід. Пообіцяли, що за 2,5 години можна все обійти. Правда. Хоча їхати зовсім не хотілося... Фламінго, алігатори, черепахи, Орли, сови, видри, пелікани, пантера, чорний американський ведмідь, півень, папуги, 3000 видів рослин і прогулянка на автопоїзді. Легка прохолода, ручні Птахи-жебраки і неймовірна енергентика. Леон в повному захваті. Самі кайфонули і Вам Бажаємо", - написав Влад Яма у своєму пості.

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