Популярний український телеведучий Юрій Горбунов вивів дружину Катерину Осадчу на нічну прогулянку з сином

Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікував на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" свіже фото, зроблене в засніженому Києві. Юрій Горбунов зображений посеред вулиці в теплій синій куртці, вузьких джинсах, в оливкових зимових черевиках і чорній шапці, в руці він затиснув ремінь від саней, на яких розмістився трирічний Іван в не менш теплій екіпіровці. Син ведучих поклав собі на коліна лопатку для снігу.

Поки батько з сином каталися по дорозі, Катерині Осадчій довелося зробити фото. Варто відзначити, що на вулиці вже було досить темно, але всюди горіли ліхтарі, яскраво висвітлюючи проїжджу частину. Давно відомо, що подружжя живе в елітному районі по сусідству зі своїм кумом Потапом.

"Ну і перед сном-сімейна прогулянка. Фото by @kosadcha", - підписав знімок Юрій.

Користувачі Мережі прокоментували сімейний кадр від Горбунова і Осадчої, а також висловилися про зимову погоду:

"Клас! А у нас поки снігу немає) може завтра буде?"; "У вас снігу мало 😉 у нас сьогодні по пояс. А іноді і вище голови замети❄ ❄ ❄"; " чому я вас не можу зловити, так хочеться сфоткати на пам'ять😭 😭 😭"; "яка красива вечірня прогулянка, дуже красиве фото"; "санки👍 👍 👍".

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