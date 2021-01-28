Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька показала себе в спокусливому образі
Рік тому KAZKA випустила кліп на пісню «Палала», в якому Зарицька показала всю свою красу в зухвалому образі. З нагоди ювілею пісні виконавиця поділилася архівними кадрами у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, Зарицька опублікувала фото, на якому позує зі своїми одногрупниками Микитою Будашем і Дмитром Мазуряком у своїх образах з кліпу. Всі вони одягнені в бежевих тонах, а їх волосся виглядають вологими.
Зарицька також опублікувала фрагменти з кліпу. На них вона постає в образі палкої дівчини в оточенні спокусливих чоловіків і жінок. Обтягуючий наряд виконавиці дозволив їй продемонструвати своє тіло, як є.
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У підписі Зарицька зізналася, що для неї зйомки в цьому кліпі стали лякаючим експериментом.
«Кліп «Палала " вийшов рік тому. Такий важливий для мене. Незвичайний і навіть трошки страшний експеримент з образом. Така велика гама почуттів і смислів в кадрі. Чудові спогади і чудова робота", - написала співачка.
Шанувальники тут же відреагували на її пост.
"Цьомочка«," прекрасна пісня. Шикарний кліп", "вітаю вас з таким чудовим кліпом" « "Один з найкрутіших кліпів ваших" « " які ви красиві і як змінилися», «до мурашок ця пісня і Цей кліп», - пишуть люди.
Нагадаємо, що Олександра Зарицька приміряла образ фатальної дами в шкірі і ланцюгах.
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