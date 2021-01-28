Для неї це було незвично

Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька показала себе в спокусливому образі

Рік тому KAZKA випустила кліп на пісню «Палала», в якому Зарицька показала всю свою красу в зухвалому образі. З нагоди ювілею пісні виконавиця поділилася архівними кадрами у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Зарицька опублікувала фото, на якому позує зі своїми одногрупниками Микитою Будашем і Дмитром Мазуряком у своїх образах з кліпу. Всі вони одягнені в бежевих тонах, а їх волосся виглядають вологими.

Зарицька також опублікувала фрагменти з кліпу. На них вона постає в образі палкої дівчини в оточенні спокусливих чоловіків і жінок. Обтягуючий наряд виконавиці дозволив їй продемонструвати своє тіло, як є.

У підписі Зарицька зізналася, що для неї зйомки в цьому кліпі стали лякаючим експериментом.

«Кліп «Палала " вийшов рік тому. Такий важливий для мене. Незвичайний і навіть трошки страшний експеримент з образом. Така велика гама почуттів і смислів в кадрі. Чудові спогади і чудова робота", - написала співачка.

Шанувальники тут же відреагували на її пост.

"Цьомочка«," прекрасна пісня. Шикарний кліп", "вітаю вас з таким чудовим кліпом" « "Один з найкрутіших кліпів ваших" « " які ви красиві і як змінилися», «до мурашок ця пісня і Цей кліп», - пишуть люди.

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