Дружина відомого українського хореографа і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями продовжує ділитися враженнями від сімейних розваг на відпочинку в США
На своїй сторінці в Instagram Лілія Яма поділилася яскравими кадрами з природного парку Flamingo Gardens у Майамі, де вона з чоловіком і сином Леоном змогла зануритися в атмосферу диких джунглів, передає Politeka.net (щоб подивитися всі фото і відео, проскрольте вниз).
Прямо на вході зоряне сімейство зустріли розкішні павичі, і 5-річний син ями примудрився помацати одного за пір'я. Батьки відразу розсміялися, і Влад пожартував: "А якщо він зараз відповість і тебе за попку захоче схопити?".
Також дружина хореографа поділилася кадрами з іншими представниками екзотичної фауни.
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"Легендарні рожеві фламінго всього Карибського басейну - ще один вагомий привід відвідати цей парк.🥰 За цими романтичними птахами можна спостерігати вічно.😍Але не тільки за ними, а й за іншими мешканцями цього парку (пантерою, американським чорним ведмедем, черепахами, алігаторами і найбільшим вольєром з птахами у Флориді)", — повідала Лілія.
Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" підловив сина у відділі жіночої білизни і зробив скандальне фото: "Тяга до прекрасного".
Як повідомляла Politeka, дружина Ями з "Танців з зірками" похвалилася новим сімейним статусом: навіть до церкви ходили.
Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" в одних плавках осоромився перед дружиною: "довго тримався...".