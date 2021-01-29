Популярна телеведуча каналу 1+1 Лідія Таран досі не може прийти до тями після того, як перехворіла коронавірусом
Свіже відео українська зірка опублікувала у своєму Instagram.
За словами Лідії Таран, вона остаточно перемогла коронавірус, але досі не відчуває запахи і смаки.
А свіжий ролик телеведуча записувала на тлі телевізора, де в цей момент йшов випуск її колег по телеканалу, а в руках вона тримала чашку кави.
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"Хотіла запитати ведучих Сніданку, але вони далеко. Тому запитаю у вас. Значить, друзі, я здорова людина. Але коли я п'ю каву, то відчуваю лише легкий такий гіркий смак. Скажіть, будь ласка, коли до мене повернуться смаки і запахи. Через місяць або через рік?",- заявила Лідія Таран в Instagram Stories.
Раніше ми розповідали, що відпустка в Туреччині Лідії Тарана обернулася тривалим лікарняним.
Так, 43-річна телеведуча на курорті підхопила коронавірус і пішла на самоізоляцію, через що її відсторонили від ефірів на телеканалі 1+1.
"На жаль, я захворіла на COVID-19. Зараз перебуваю на самоізоляції будинку. Після короткої святкової відпустки в Туреччині, я зробила ПЛР-тест і отримала позитивний результат... І навіть незважаючи на дотримання суворих карантинних вимог в тій країні і під час самої подорожі - це все одно зі мною сталося...",- розповідала раніше Лідія Таран.
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