Співачки Оля Полякова та Наталія Могилевська яскраво запалили на святкуванні дня народження судді шоу "Танці з зірками" Катерини Кухар
Гарячі кадри опублікував шоумен і телеведучий Володимир Остапчук у своєму Instagram.
Так, шоумену вдалося зняти, як Оля Полякова і Наталія Могилевська влаштували брудні "Танці з зірками" на очах у інших гостей під популярні українські пісні.
Спершу Могилевська своєю "гідністю" під пісню "Шльопали шльопанці" терлася об Олю Полякову, а потім пішла "відповідь" - до зірок в кадр зайшла іменинниця Катерина Кухар і дівчата запалювали, наспівуючи: "Ми — рорські зірки. Обережно, нас не любити неможливо".
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А на наступній Instagram Stories в кадрі з'явився розкішний святковий торт, але гості його навіть не спробували, і продовжили запалювати під відомі хіти.
Раніше Оля Полякова показувала, як її подорослішала дочка Маша намагається пересилити себе і доторкнутися до змії. У дівчини була справжня істерика: вона навіть розплакалася.
"Ти мене змушуєш чіпати змію, я їх панічно боюся», - говорила вона на відео в «сторіс».
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