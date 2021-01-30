Зірка показала свої форми, вийшовши з води

Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян підкорила своєю спокусою на пляжі

Відома брюнетка полонила мільйони шанувальників своїми ідеальними формами, передає Politeka.net.

Зірка спокусила формами на пляжі. Кім одягла топ з довгими рукавами, який прикрив руки і плечі від палючого сонця.

Модель була мокрою після купання, крізь топ пробивався пишний бюст в купальнику. Крім того, тканина красиво обплела тонку талію, а довжина топіка дозволила помилуватися красивим плоским животиком зірки.

Також Кім була у в'язаних плавочках, що тримаються на маленьких мотузочках.

Вигини вражали своєю красою, адже саме завдяки їм Кардашьян завоювала загальну любов.

Завершили образ різні аксесуари, в тому числі, стильні окуляри.

Позаду зірки відкривався гарний вид на океан.

За кілька годин пост зібрав майже 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в сторону красуні багато приємних повідомлень.

"Візьми мене до себе, красуню", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян хоча і робила кілька пластичних операцій, щоб її формами захоплювалися, проте вона також і займається спортом.

Тренера зірки, Мелісса Алькантара, розповіла, що Кім стала тренуватися тільки після пологів, щоб підтягнути тіло.

Особливу увагу модель приділяє трьом частинам тіла: ногам, сідницям і животу. Також вона завжди тренується з обважнювачами.

Завдяки заняттям у Кім підтяглися живіт, а сідниці стали більш пружними.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян блиснула всім, що прийнято приховувати, в прозорому ТОПі без білизни: "Блаженство".

А ще Politeka писала, що спекотна Кім Кардашьян ледь вмістила привабливі форми в тісний Шкіряний наряд, підкоривши вигинами: "сумую за...".

Також Politeka повідомляла, що Кім Кардашьян забруднилася в грязі заради гарячого кадру в трусиках і панчохах: "Просто немає слів...".