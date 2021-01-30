Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян підкорила своєю спокусою на пляжі
Відома брюнетка полонила мільйони шанувальників своїми ідеальними формами, передає Politeka.net.
Зірка спокусила формами на пляжі. Кім одягла топ з довгими рукавами, який прикрив руки і плечі від палючого сонця.
Модель була мокрою після купання, крізь топ пробивався пишний бюст в купальнику. Крім того, тканина красиво обплела тонку талію, а довжина топіка дозволила помилуватися красивим плоским животиком зірки.
Також Кім була у в'язаних плавочках, що тримаються на маленьких мотузочках.
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Вигини вражали своєю красою, адже саме завдяки їм Кардашьян завоювала загальну любов.
Завершили образ різні аксесуари, в тому числі, стильні окуляри.
Позаду зірки відкривався гарний вид на океан.
За кілька годин пост зібрав майже 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в сторону красуні багато приємних повідомлень.
"Візьми мене до себе, красуню", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Кім Кардашьян хоча і робила кілька пластичних операцій, щоб її формами захоплювалися, проте вона також і займається спортом.
Тренера зірки, Мелісса Алькантара, розповіла, що Кім стала тренуватися тільки після пологів, щоб підтягнути тіло.
Особливу увагу модель приділяє трьом частинам тіла: ногам, сідницям і животу. Також вона завжди тренується з обважнювачами.
Завдяки заняттям у Кім підтяглися живіт, а сідниці стали більш пружними.
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