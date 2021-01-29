Вакцинацію від коронавірусу потрібно проводити не для всіх людей



Такою думкою поділився лікар-анестезіолог з Рівного Павло Сільковський у коментарі "



За його словами, зараз в Україні захворюваність вірусом йде на спад і це обумовлено тим, що кількість перехворілих вже більше 50% і в суспільстві формується колективний імунітет. Такою думкою поділився лікар-анестезіолог з Рівного Павло Сільковський у коментарі " КП ".За його словами, зараз в Україні захворюваність вірусом йде на спад і це обумовлено тим, що кількість перехворілих вже більше 50% і в суспільстві формується колективний імунітет.

"Більшість з нас вже мають природний імунітет і не потребують штучної імунізації", - поділився медик.

Колоти вакцину, за словами Сільковського, слід тим українцям, які ще не перехворіли коронавірусом. А також людям старшого віку і тим, хто в зоні ризику.

"Я не планую вакцинуватися, тому що вже перехворів. Єдиний момент, який може мене змусити це зробити: якщо вакцинація буде вимогою для подорожей за кордон", - поділився лікар.

Зазначимо, в Україні станом на ранок 28 січня, зафіксовано 5181 нових випадків китайського вірусу.

З початку пандемії в Україні захворіли 1 мільйон 211 тисяч 593 людини, одужали - 1 млн 3 тисячі 341, померли - 22 479. Активними хворими залишаються 208 252 пацієнти.



Нагадаємо, карантин змінено з 25 січня, українцям розкрили суворі обмеження.