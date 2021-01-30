Відома модель Демі Роуз показала досконалі форми в нескромному топіку

Зірка, у якої зараз 15,8 мільйона підписників в Instagram, спокушає красою ідеальних форм, пише Politeka.net. Модель часто балує шанувальників спокусливими кадрами.

Цього разу Демі опублікувала спекотне фото з пляжу.

На знімку гаряча красуня постала в спокусливому топі з блискучої тканини. Пишні груди ледь не вивалювалися з топа. Пишні принади без білизни визирали з-під топіка.

Тонка талія вражала красою, разом з пишними стегнами вийшов ідеальний вигин.

Яскрава спідничка підкреслила всі достоїнства.

Модель розпустила довге волосся, вона зачесала волосся, а її очі були широко розкриті.

У пості Роуз розповіла про те, де знаходиться.

"ЕС Ведра - позаду мене знаходиться третє за величиною магнітне поле на Землі після Північного полюса і Бермудського трикутника.

Деякі кажуть, що є богиня на ім'я Таніт, яка захищає жінок і досі охороняє Ібіцу.

Таніт - войовнича богиня танцю, родючості, творення і руйнування, і її місцем проживання є Західне узбережжя, місце заходу, зокрема, область навколо Атлантиди й містичної ЕС Ведри. 🧜 🏽 ♀ ️ 🌝 ✨ ",- написала модель.

За 10 годин пост зібрав понад 300 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі писали багато приємних повідомлень, присвячених фігурі і зовнішності, в цілому.

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