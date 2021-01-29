Британського актора Люка Вестлейка знайшли мертвим через відсутність роботи



Як повідомляє портал The Sun, актор з Великобританії Люк Вестлейк, знайомий багатьом по серіалам BBC "Лютер" і "Без образ", покінчив життя самогубством, не витримавши локдауну і пов'язаного з ним стресу, пише Politeka.net.

Люка Вестлейка знайшли повішеним ще вранці 18 червня після того, як він напередодні ввечері під час листування зі своєю екс-коханою Ханною Ллевелін повідомив про намір накласти на себе руки.

За підсумками розслідування факту самогубства актора було з'ясовано, що 26-річний Люк Вестлейк перебував у глибокому стресі і вже не вперше намагався звести рахунки з життям. До першого локдауну в країні актор активно знімався в драматичних фільмах BBC, а потім залишився без роботи, що наклало на нього відчутний відбиток. Актор сильно страждав через те, що сидить без роботи. До того ж йому довелося змиритися з розривом відносин з Ханною, який стався на відстані.

Актор не зміг впоратися з проблемами, які звалилися на нього, і в квітні здійснив першу спробу самогубства. Як з'ясувалося, в цей період Люк Вестлейк шукав підтримки у фахівців, бажаючи пройти терапію від жорстокого поводження з дітьми. Але в першу чергу йому радили розібратися з проблемами, пов'язаними з вживанням алкоголю і наркотичних засобів. Фахівці мотивують це тим, що є високі ризики, якщо відмовитися від попередньої роботи над собою.

Після патологоанатомічного дослідження тіла актора токсиколог виявив в його організмі величезну кількість ТГК, що говорить про те, що покійний зловживав каннабісом перед смертю.

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