Перша в Україні "Холостячка" Ксенія Мішина змінилася після знайомства зі сценаристом "Кварталу" Еллертом

"Холостячка" Ксенія Мішина захоплює своєю красою і тонкими рисами обличчя, але як стало відомо Politeka.net, до зустрічі з Олександром Еллертом фаворитка мільйонів виглядала зовсім інакше, про що говорять її фотографії з офіційного фан-аккаунта шоу "Холостячка" в Instagram.

На одному зі знімків Ксенія Мішина зображена швидше за все до своєї участі в легендарному проекті і знайомства зі своїм обранцем Олександром Еллертом. Актриса на портретному фото позує без косметики або професійного гриму, а її глибокий погляд підкреслює тільки чорна туш на віях.

Шанувальники, оцінивши публікацію, прийшли до висновку, що участь в "Холостячці" привнесла в зовнішність зірки помітні зміни, а причиною цього, на думку деяких, може бути матеріальна сторона, завдяки якій зірка дозволила собі підкоригувати губи та брови.

"Була вона звичайнісінькою і простою. Гроші творять чудеса", " вона дуже мила", "Звичайною? Ну так, правильні риси і природна, дуже красива дівчина зі своєю індивідуальністю - це так за звичайним", "Якщо придивитися, то риси обличчя все ті ж, тільки зараз погляд більш впевнений. Внутрішня краса впливає на зовнішню, тут навіть не в грошах справа", "Губи наколоті зараз", "Фотка десятирічної давності, невже не видно... Зараз якісний татуаж брів і трохи, зі смаком і почуттям міри, підколінні губи... Красива дівчина", "Як кажуть: "Ти не страшний, ти просто бідний", "Без косметики зовсім інша", "Красуня", "Прекрасна! Трішечки втомлена, але така справжня", - написали фанати Ксенії Мішиної в соцмережі.

Про те, що Ксенія Мішина дуже змінилася, говорять і інші, більш старі її знімки.

Нагадаємо, пустотлива "Холостячка" Мішина "побешкетувала" в супермаркеті: "Видно ,що щаслива"

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина розповіла, як ридала на "Холостячку" і чим образив її Еллерт: "якийсь дурник"

Також Politeka писала, що як би виглядали Каменських, Нікітюк, Тіна Кароль, якби народилися чоловіками: топ фото зірок у новому образі