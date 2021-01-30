Щоб відчувати себе комфортно, багато хто мріє про машини

Познайоммось з тими, чия мрія збулася - з зірками і їх чотириколісними "друзями", передає Politeka.net.

Українська співачка Настя Каменських любить великі машини. Довгий час красуня колесила в помаранчевому Porsche Cayenne першого покоління. Однак пізніше артистка вибрала чорний Mercedes-Benz GLE Coupe. Авто велике і, ймовірно, дуже зручне.

Чоловік Каменських, репер Потап, їздить на авто "Range Rover", вартістю приблизно 3 992 477 грн. Машина чорного кольору, як і у його коханої.

Деякий час тому співачці Ірині Білик подарували електрокар Tesla Model 3. Про це артистка розповіла у своєму Instagram. Як зазначила співачка, машина була презентована на честь 30-річчя дружби.

Хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма довгий час їздив на Mitsubishi Outlander XL - бежевий "паркетний" позашляховик з двигуном 2,4 літра і вартістю не менше 160 тисяч гривень. Але частенько бере авто на прокат, наприклад, "Ferrari".

Інша суддя шоу "Танці з зірками", прима-балерина Катерина Кухар, їздить на авто марки"Porsche". Зірка є почесним гостем на презентаціях цієї компанії.

Телеведуча Катя Осадча можна побачити за кермом машини "Jaguar". Зірці подобається комфорт автомобіля, і вона не особливо дивилася на технічні характеристики. Вона ласкаво називає свій автомобіль "будинком на колесах".

А в недавньому сторіс телеведучий Юрій Горбунов, чоловік Каті Осадчої, похвалився авто для себе і для сина.

Співачка і екс-солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва їздить на німецькому позашляховику BMW X5.

Нагадавши, Влад Яма з "Танців з зірками" показав рідкісне фото з батьками, схожість неймовірна.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма "заспівав"з Кіркоровим після його скандальної витівки з Поляковою, фото.