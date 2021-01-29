Українцям буде корисно це знати

У людини коронавірус може протікати зовсім по-різному, тому у деяких з'являються нехарактерні симптоми

Найбільш поширеними симптомами коронавірусу є загальна сильна слабкість, головний біль, болі в м'язах і суглобах, втрата нюху і смаку. А ось нетиповими ознаками можуть бути блювота, діарея, нудота.

Про це розповіла для ТСН сімейна лікарка Дарницького району Києва Олена.

"Також це температура, кашель, високий тиск, задуха. Серед менш поширених симптомів коронавірусу можна виділити нудоту, блювоту, діарею. Також коронавірус може ховатися за кон'юнктивітом і болями в очах", - зазначила лікар.

Вона також попередила, що запідозрити у пацієнта COVID-19 можна і за високим пульсом, що досить часто є проявом нового вірусу.

А ось біль в горлі або нежить не є ключовими для діагностування COVID-19.

Нагадаємо, що станом на п'ятницю, 29 січня, коронавірусом в Україні та світі заразилися близько 102 млн осіб. За минулий день виявили 601 212 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,2 млн пацієнтів.

При цьому одужали – 73,8 млн. найбільше хворих-19 вчора зафіксували в США – 162 тис., Бразилії – 60 тис. та Іспанії – 34 тис.

Нагадаємо, коронавірус в Україні почне змінюватися, лікар попередила українців.

Як повідомляла Politeka, китайський вірус здається, але допоміг не локдаун: лікар назвав основну причину зниження захворюваності.

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