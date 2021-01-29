Популярний співак Макс Барських продовжує хвалитися яскравими знімками зі свого розкішного відпочинку

Свіжі фото з'явилися в особистому мікроблозі виконавця в Instagram.

Як відомо, після Мальдів Макс Барських відправився в сонячну Флориду.

Перед шанувальниками відомий український співак позував за кермом розкішного спорткара Ferrari.

На камеру Макс Барських посміхається, тому можна припустити, що співак ідеально проводить свою відпустку в США.

"Подобається мені в Майамі! Неначе американська Одеса", - підписав Макс Барських свіжі фотографії у своєму мікроблозі.

Публікація припала до душі шанувальникам і вони засипали зірку лайками з захопленими коментарями.

Телеведучий і шоумен Слава Дьомін навіть жартома припустив, що Макс Барських міг фотографуватися на Позняках у Києві.

"Або Одеська Америка"," Щасливий"," Шикарний"," а в Одесі зараз трохи сніжно"," колір завзятий", " це ж Позняки?", "Крутий перець"," Макс, звичайно, там добре але і додому пора, ми чекаємо, скучили"," раніше машинки на подобу цієї можна було побачити тільки на фантиках від жувальних гумок", " Макс, навіть не віриться, що ти просто сидиш в машині і нікуди не їдеш. Можна подивитися і помилуватися на тебе, наш улюблений мандрівник", "А Алегровій не сподобалося. Будинок купила, а потім продала, навіщо купувала?", "Класна фотка у тебе Максик, ти красень", - написали вони під публікацією.

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