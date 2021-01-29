Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як проводить карантин у розкішному особняку бабусі

Як повідомляє Politeka.net, молода співачка, яка виступає під псевдонімом Sofia Eve виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадри зсередини заміського будинку. Дівчина взяла в руки камеру і розташувалася в вітальні разом маленькою білою собачкою. На кадрах можна помітити камін, колекцію картин на стіні, підвісну люстру і портрет Софії Ротару на журнальному столику.

Легендарна артистка і сама неодноразово показувала фото зі свого особняка в соціальних мережах. Так на Новий Рік Софія Ротару разом зі своєю сім'єю встановили біля панорамного вікна високу ялинку, а влітку сфотографувалася разом з онуками Сонею і Антотолієм на просторому дивані з подушками. Варто відзначити, що в кадр потрапила і пухнаста собачка співачки.

Раніше журналісти з'ясували, що в розпал епідемії китайського вірусу Софія Ротару проводить практично весь вільний час в заміському будинку, який розташований в селищі П'ятихатки під Києвом. Навколо особняка росте хвойний лісок, а на його території знаходяться блакитні ялини і розкішний сад, який зеленіє навіть взимку.

Площа садиби становить 1412 квадратних метрів, з'ясувала "країна", зірка купила її близько 15 років тому. Під час зйомки з камінної труби валив дим, а у дворі знаходився автомобіль Range Rover білого кольору.

Концертний директор співачки Сергій Лавров нещодавно зізнався, що у Софії Ротару настали важкі часи, вона переживає сильні фінансові труднощі через скасування концертів, адже тільки за три місяці карантину втратила понад 15 мільйонів гривень.

Нагадаємо, онук Софії Ротару з інтелігента перетворився на брутального мачо.

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