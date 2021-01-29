Українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна вразилашанувальників неймовірною новиною
Як передає Politeka.net, про це артистка повідомила в «сторіс» у себе в Instagram.
Зазначимо, нещодавно в Україні стартував новий сезон шоу "Голос країни". Зірковими тренерами проекту стали Тіна Кароль, Наля Дорофєєва, Олег Винник і Монатік.
При цьому фанати Саніної, звичайно ж хотіли б побачити в тренерському кріслі фронтвумен The Hardkiss. І поки хтось тільки думав про таку перспективу, інші вирішили безпосередньо запитати у організаторів проекту.
«Чи є можливість побачити Юлію Саніну в тренерському кріслі коли небудь?» - поставили запитання телевізійному продюсеру Володимиру Завадюку.
74-річна мама Корольової труснула старовиною в сукні з екстра-декольте, Тарзану з тещею пощастило: "Я суперзірка!"
Скандальний Остапчук відзначився на вечірці у Кухар, кадри зіркових забав: "Все зіпсував!"
Пишногруда дочка Ольги Сумської показала свою красу крупним планом: аж очі розбігаються
Син Шоптенко з "Танців з зірками" набрався поганих слів і здивував маму: "Прекрасний вік!"
Особняк "збіднілої" на карантині Ротару під Києвом зняли з висоти пташиного польоту: "Ніщебродка" - подумала Пугачова"
При цьому шанувальники Саніної були б раді, навіть якби це сталося в наступному сезоні. Але відповідь представників "Голосу країни" перевершила всі очікування.
"Вже в цьому сезоні. Слідкуйте за шоу. Ми приготували величезну кількість сюрпризів", - відповіли творці проекту.
Ця відповідь і перепостила на свою сторінці Саніна, ощаслививши своїх шанувальників.
Нагадаємо, що чоловік Юлії Саніної з "Танців з зірками" показав, як проводить час з сином у відсутності дружини:"Юлі не вистачає".
Як повідомляла Politeka, як виглядає незвичайний будинок Юлії Саніної з "Танців з зірками", ексклюзивні кадри:"квіти не виживають".
Також Politeka писала, що поповнення в родині співачки Юлії Саніної з "Танців з зірками", нові кадри малятка: "Ой, ой, боже...".