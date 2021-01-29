Українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна вразилашанувальників неймовірною новиною

Як передає Politeka.net, про це артистка повідомила в «сторіс» у себе в Instagram.

Зазначимо, нещодавно в Україні стартував новий сезон шоу "Голос країни". Зірковими тренерами проекту стали Тіна Кароль, Наля Дорофєєва, Олег Винник і Монатік.

При цьому фанати Саніної, звичайно ж хотіли б побачити в тренерському кріслі фронтвумен The Hardkiss. І поки хтось тільки думав про таку перспективу, інші вирішили безпосередньо запитати у організаторів проекту.

«Чи є можливість побачити Юлію Саніну в тренерському кріслі коли небудь?» - поставили запитання телевізійному продюсеру Володимиру Завадюку.

При цьому шанувальники Саніної були б раді, навіть якби це сталося в наступному сезоні. Але відповідь представників "Голосу країни" перевершила всі очікування.

"Вже в цьому сезоні. Слідкуйте за шоу. Ми приготували величезну кількість сюрпризів", - відповіли творці проекту.

Ця відповідь і перепостила на свою сторінці Саніна, ощаслививши своїх шанувальників.

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