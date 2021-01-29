Популярна актриса і зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару вирішила змінити образ для майбутніх зйомок шоу

Нещодавно Ірина розповіла, що не може за контрактом кардинально змінювати колір волосся і зачіску, однак це не означає, що вона не може повністю змінити стиль заради виступу і приміряти новий образ. Цього разу кокетлива артистка зважилася на сміливий крок і стала поліцейською. Кадром з новим перевтіленням Сопонару поділилася в Instagram.

На знімку Ірина позувала в кепці і чорній безрукавці з нашивками поліції. Повернувшись до камери, артистка кокетливо посміхалася і захопила новим фото. У мережі відразу ж обговорили новий образ Сопонару і навіть відзначили, що їй йде форма – строгий стиль завжди відмінно поєднується зі стрункою фігурою красуні.

Раніше дівчина також приміряла серію брючних костюмів і класичних суконь зі вставками з еко-шкіри, показавши нову себе.

"Ух ти! Несподівано! Тобі і форма йде !!!!; Ірині потрібно йти в органи, дуже добре форма підходить! Вааау🔥 🔥! ... Привіт поліція, я знаю хто сьогодні буде нетверезий за рулем😄 😄; Ірочка, ти що професію змінила? 😉 ; Воууу, воуууу, легше од одягну я зараз маску, одягну😄; сама поліцейська в світі я б скоїв злочин заради неї щоб вона мене прийняла😍; вам форма дуже йде))); Заарештуй мене 😋; прекрасна поліціонерка !!!».

Ми також писали, що Ірина володіє чудовою фігурою: витонченою талією, пружними стегнами і хвилюючими вигинами. На одному зі свіжих знімків Ірина постала в незвичайній білій сукні з рюшами і величезним декольте. Красуня не поспішаючи почала розстібати гудзики на сукні, блиснувши всім тим, чим так щедро нагородила її матінка-природа.

«У всьому бачити хороше", - коротко підписала знімок ефектна блондинка. Фолловери обдарували красуню з кварталу захопленими коментарями, як і в попередні рази.

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