Відома американська співачка Холзі знову завагітніла після трагічної втрати дитини

Як стало відомо, Ешлі Ніколетт Франджіпані (справжнє ім'я артистки) пережила викидень прямо під час концерту в 2015 році, пише "КП в Україні". Зараз вона зважилася стати мамою і народити дитину від свого коханого сценариста Алева Ейдіна.

"Сотні тінейджерів дивилися мені прямо в обличчя в той час, як моя кров просочувалася крізь одяг, і я розуміла, що повинна продовжити виступати", - розповіла Холзі в ефірі шоу The Doctors.

Після викидня Ешлі поставили діагноз ендометріоз-захворювання, яке може привести до безпліддя. Ймовірно, тому вона вирішила заморозити свої яйцеклітини в 2018 році.

У червні 2020 року виконавиця і її молода людина заглянули в салон і зробили татуювання зі словом "насіння" (seeds) виконані почерками один одного, а майстер Аманда Оулі виклала фото з зірками в соцмережі "Instagram". 27 січня сама Ешлі оголосила, що вагітна, опублікувавши в мікроблозі фото з уже великим животом. Журналіст People зв'язалися з татуировщицей і розпросили її про сенс написів, судячи з її слів, Холзі готувалася стати мамою ще півроку тому.

"Вона сказала, що, згідно з розташуванням планет, це найкращий час для посадки насіння в землю життя, - заявила Аманда Оулі. - "Вони хотіли написати слова на ногах, тому що це найближче до землі".

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