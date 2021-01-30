Модель показала все, що їй подобається

Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала, які образи їй до душі

Відома красуня кожним своїм образом викликає захват, передає Politeka.net. Красуня з'являється в жарких і стильних луках, і в цей раз розповіла про свої улюблені.

Модель опублікувала серію фото, в яких використовує комбінацію чорно-білих кольорів.

На одному з фото Калпо позувала в білосніжній сорочці, перші ґудзики якої були розстебнуті. Останній факт додавав образу більшої спокусливості.

Підкреслила тонку талію спідничка на зав'язці. Крій вбрання був незвичним, адже попереду оголилися ніжки, а ззаду був довгий шлейф.

Ботильйони були на шпильках і подовжували стрункі ніжки.

У такому вигляді зірку сфотографували на тлі Ейфелевої вежі.

"Я ніколи не втомлюся від цієї комбінації чорний + білий лук. Що Вам подобається?",- підписала знімки модель.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо народилася в травні 1992 року. Крім неї в сім'ї є ще четверо дітей.

Зірка з дитинства займалася музикою - грала на віолончелі. Все завдяки батькам - професійним музикантам.

В одному з інтерв'ю модель зізналася, що в шкільні роки була "в тілі", тому що, як і всі однолітки, не замислювалася про обмеження в їжі. За це дівчинка і піддавалася неодноразовим глузуванням з боку однокласників.

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