Відома модель Міла Кузнєцова показала, як проходить відпочинок в Єгипті

На фото Міла позувала в смугастому купальнику, який не зміг заховати пишний бюст зірки. Кузнєцова сиділа за літнім столиком і насолоджувалася моментом. Дівчина знімала себе і хвалилася пишним бюстом, на якому і був зроблений акцент в ролику. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зупинись на мить. Ти прекрасно. Кайф", - сказала Міла у відео.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Красуня, красиве фото"," Ого, великі гармати, обожнюю їх, дитинко", " Шикарно. Так мені подобається ще більше", " Покажи свою бюст, будь ласка, моя дорога!", "Виглядаєш незрівнянно. От би мені теж туди до сонечка"," тобі підійшов би який-небудь потужний аксесуар"," тобі, до речі, йдуть всі зачіски, адже до красивого обличчя йде все","Який гарний ракурс".

Повідомлялося, що відома українська модель Міла Кузнєцова показала, як «змінилася» на відпочинку.

Так, Кузнєцова опублікувала фото, на якому позує під відкритим небом у спокусливій майці. Бежевий наряд з тонкими лямками ледь утримує важкі груди красуні. На фото також можна помітити лямки від купальника моделі.

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