Прийомна дочка Потапа Наташа Горова похвалилася, як її тепло зустрічали по прильоту в Україну
Відео дочка відомого продюсера опублікувала в Instagram Stories.
Як відомо, дочка Потапа разом з мамою Іриною Горовою і молодшим братом розкішно відпочивали на Мальдівах.
Нещодавно сім'я Горових повернулася до Києва і дочка Потапа показала, як її тепло зустрічали по прильоту в Україну.
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Так, Наташа Горова в Instagram Stories перед численними шанувальниками засвітила свого коханого.
Судячи з публікації, хлопця звуть Руслан, і у них - велика любов.
"Що за зустріч", - зворушливо підписала Наташа Горова відео в Instagram, на якому видно, як вона цілується зі своїм хлопцем Русланом.
Раніше ми розповідали, як дочка Потапа побешкетувала в приспущеному купальнику.
На короткому відео, яке показала Наташа Горова, вона постала в звабливому образі: дівчина тільки що вийшла з води і солоні крапельки ще не встигли обсохнути на юному тілі. Волосся дівчини були мокрими, і вона зачесала їх в тугий пучок на потилиці.
Наташа розв'язала бретелі свого рожевого купальника і загорнулася в білосніжний махровий рушник, щоб скоріше обсохнути після того, як скупалася.
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