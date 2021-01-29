Стало відомо, якими препаратами будуть вакцинувати в Україні
Вакцинація в Україні почнеться в той період, що і планувалося ще восени минулого року.
Про це розповів глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов під час щоденного брифінгу, пише Обозреватель.
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Крім того, вакцинація від коронавірусу в лютому 2021 року в Україні буде проходити тільки безпечними зареєстрованими препаратами.
"Вакцинація буде проходити виключно безпечними вакцинами. Це вакцини, які будуть зареєстровані в Україні. Вакцини, які пройдуть всі стадії клінічних випробувань і матимуть результати третьої стадії випробувань. Вакцини, які будуть зареєстровані в світі", - пояснив він.
Також раніше повідомлялося, що не можна робити щеплення людям, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Йдеться про такі недуги, як імуносупресія, розсіяний склероз та інші важкі хвороби.
Крім того, робити щеплення не можна також під час будь-яких інфекцій, навіть найшкідливіших-банальних ГРВІ, і звичайно ж тим, у кого тест на COVID-19 позитивний.
Причому ПЛР-тест може показувати у вас відсутність вірусу, але тест на антитіла покаже імуноглобуліни igM, це також є протипоказанням до вакцинації.
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