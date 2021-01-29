Верховна Рада підтримала закон, який дозволить колекторам офіційно вибивати борги з українців

Як повідомляє Politeka.net, 27 січня документ у першому читанні схвалили переважною більшістю, за нього проголосували 355 народних депутатів. Подробиці опубліковані на офіційному сайті парламенту.

Автори ініціативи підрахували, що на сьогоднішній день колекторською діяльністю займаються близько 200 компаній, хоча вона ніяк не обмежується правовим полем. Так звані колектори нерідко погрожують, залякують, шантажують і всіляко дошкуляють боржників з вимогами повернути гроші, при цьому залишаючись безкарними.

Законопроект № 4241 передбачає чітке визначення "колекторської компанії" і закріпить його в законі "Про споживче кредитування". Згідно з документом-це юридична особа, яка врегулює прострочену заборгованість в інтересах кредитора. У законопроекті також прописано поняття" врегулювання простроченої заборгованості", під цим слід розуміти заходи, які застосовуються для погашення боргу споживача в позасудовому порядку.

Щоб офіційно займатися поверненням грошей, фірма повинна бути внесена до відповідного реєстру Нацбанку, а після - використовувати тільки законні методи і навчати співробітників правилам роботи з персональними даними громадян. Більш того, під час подачі документів власникам компанії необхідно вказати, якими способами вони мають намір розбиратися з боржниками. Українці отримають право скаржитися на незаконні дії колекторів.

Згідно з ініціативою, працівники колекторських фірм зможуть спілкуватися з боржниками по телефону, відеозв'язку або на особистих зустрічах, відправляти текстові та інші повідомлення, надсилати "листи щастя" за місцем роботи або проживання з позначкою "вручити особисто". Під час бесіди вони будуть зобов'язані назвати своє ім'я і компанію, а також правові підстави. Записи розмов повинні зберігатися три роки. За недотримання етичних норм колекторам можуть виписати штраф до 102 тисяч гривень.

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