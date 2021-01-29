Вагітна Даша Квіткова з "Холостяка" влаштувала з чоловіком досить стильну фотосесію на узбережжі

Не так давно Даша розповіла про своє становище і відкрила завісу таємниці, як проходили перші тижні її вагітності. З'ясувалося, що дівчина страждала від сильного токсикозу. Токсикоз мучив її більше місяця, причому дівчина навіть не здогадувалася, що цей період стане таким важким для неї – Вона не могла їсти нічого з того, що любила, а всі рекомендації лікаря їй не допомагали.

За словами квіткової, все нормалізувалося після, проте в якийсь момент все було так погано, що вона навіть викликала швидку, щоб отримати фізрозчин. Зараз у відпустці на Мальдівах з нею все добре, тому вона з радістю ділиться особистими темами і фото.

Один з кадрів чимало здивував мережу, адже Даша не тільки засвітила фігуру на п'ятому місяці вагітності, але ще і в провокативній позі знялася з чоловіком. Виблискуючи образом в чорному бікіні, Даша покрутилася перед камерою, прогнувшись в спині і показавши животик.

"А не потрібно стримуватися 🎊; які 😍; неймовірне тепле фото!!🤩 😍 ; Які красиві); 1 е (а взагалі все👍); перше фото для вагітної жінки якось не камельфо де вона зігнулася, а ось 2і3 цілком гідні, в них присутній щастя; ви що фотографа з собою возите?; І де тут поміщається 5 місяць вагітності?!; 3, загадкове ???; Мені вони не подобаються взагалі".

Молода дружина "Холостяка" також розповіла, що довго приховувала цю звістку від публіки навмисно. Квіткова зазначила, що вона за цей час набрала всього три кілограми, але талія з 59 см пішла в 69.

"Так, я зараз можу дозволити собі з'їсти шпроти з крабовим салатом. Ну, а коли, якщо не зараз, мені насолоджуватися цією можливістю😅 ось серйозно) якщо сильно-сильно чогось хочеться-я собі це дозволяю. Не запихаюся до упаду солодким або булками», - розповіла кілька днів тому дівчина.

Після вона поділилася яскравим фото з чоловіком, зробленим на узбережжі ввечері. Позуючи на руках чоловіка, Даша блиснула ніжним образом і фігурою в чорному бікіні.

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