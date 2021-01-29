Вакцинація в Україні наближається до свого початку

Багато процесів вакцинації коронавірусу знаходяться на етапі узгодження. Україна не отримає вакцину від коронавірусу, тільки якщо втрутяться форс-мажорні обставини.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко і назвав дату початку вакцинації, пише BBC News Україна.

Так, він розповів, що вакцинація українців від COVID - 19 може початися 15 лютого або пізніше – орієнтовно в ці дати в нашу країну повинні привезти перші вакцини.

Якою саме вакциною будуть прищеплювати громадян України, він точно не сказав.

"Питання в тому, яка вакцина приїде першою. Та, що може бути виділена в рамках міжнародної програми COVAX, яка передається Україні Безкоштовно. Або та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти".

Також раніше повідомлялося, що не можна робити щеплення людям, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Йдеться про такі недуги, як імуносупресія, розсіяний склероз та інші важкі хвороби.

Крім того, робити щеплення не можна також під час будь-яких інфекцій, навіть найшкідливіших-банальних ГРВІ, і звичайно ж тим, у кого тест на COVID-19 позитивний.

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