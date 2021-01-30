Актор "Дизель Шоу" Євген Гашенко поділився кадрами сімейної відпустки на Мальдівах

Як повідомляє Politeka.net, гуморист виклав фото і Відео зі свого розкішного відпочинку в соціальній мережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте до кінця). Рано вранці він разом зі своєю сім'єю вийшов на терасу своєї Мальдівської вілли, щоб випити кави і зарядитися енергією на весь день.

На одному зі знімків напівголий Євген Гашенко посадив сина Івана на коліна і разом з погрався черепашками за столом. Малюк із захопленням почав розглядати і розбирати скарби, які подарував їм океан. Зірка "Дизель Шоу" також показав, як його дружина прилягла на ліжку, яку поставили на свіжому повітрі поруч з басейном.

"Для мене ранок-найпродуктивніший час доби.

І чим раніше встаю, тим продуктивніше день. Люблю, коли виходить прокинутися за 5-10 хвилин до будильника, і зрозуміти, що виспався і відпочив. Вранці можна побути наодинці з собою і своїми думками. У цей час ніхто і ніщо не відволікає від медитацій, афірмацій і планування дня. Тільки є один нюанс - щоб рано вставати, треба рано лягати... а коли ж тоді дивитися серіальчики?",- поділився своїми особистими проблемами Євген.

Нагадавши, Євген Гашенко з "Дизель Шоу" викликав фурор новою витівкою з трирічним сином.

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