Актор Олег Карін, який запам'ятався глядачам за роллю у фільмі "Конвалія срібляста", публічно обговорив сімейні проблеми

Артист взяв участь у передачі "На самом деле" разом зі своєю дружиною, Вікторією Ахмадуліною, повідомляє Politeka.net.

Пара вже деякий час жила і виховувала дочку, Алісію. Однак з недавніх пір у відносинах стався розлад.

До слова, подружжю було непросто з самого початку. На першому етапі артист крутив роман і з заміжньою колегою, тому не поспішав робити пропозицію Вікторії. Каріну подобалося зустрічатися відразу з двома жінками, і всіх це влаштовувало.

Пізніше Ахмадуліна завагітніла, і щоб дочка з'явилася на світ в зареєстрованому шлюбі, вона вийшла заміж за якогось Олександра.

Через чотири роки Карін вирішив зробити пропозицію Вікторії, і остання тут же розлучилася і почала будувати нові відносини з Каріним. Однак незабаром артист пішов з сім'ї до 26-річної коханки, Анастасії Симоненко, заявивши, що дочка йому не рідна.

Нова пасія розповіла, що у неї й Ахмадуліної є спільні друзі, які й розповіли їй про те, що Алісія з'явилася в результаті зв'язку з іншим хлопцем. Слова Симоненка підтвердив приватний детектив.

Крім того, зірка "Конвалії сріблястої" таємно зробив тест ДНК, в результаті якого і з'ясувалося, що це не його рідна дочка.

Однак Олег запевняє, що попри все, він вважає Алісію своєю дитиною і від неї не відмовиться.

Карін демонстративно віддав конверт з висновками фахівців Вікторії, яка так і не наважилася зачитати результати вголос.

"Я правильно розумію, що Олег не батько Алісії? По-моєму, все очевидно. Її батько Олександр", - зробила висновок профайлер Сабіна Пантус, оцінюючи реакцію Ахмадуліної.

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