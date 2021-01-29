Варто терміново підвищувати цей вітамін в крові

Брак одного з важливих вітамінів може привести до летального результату від коронавірусу

Від одного важливого вітаміну залежить діяльність білка MGP, який захищає від руйнування еластичні волокна в шкірі, легенях і кровоносних судинах.

До такого висновку прийшли вчені з Нідерландів і Бельгії, пише Обозреватель.

Зокрема мова йде про вітамін К. Дефіцит вітаміну К в організмі може викликати серйозні ускладнення при коронавірусі аж до смерті.

Коли людина хворіє коронавірусом, він впливає на судини. Так, їх стінки розм'якшуються, щоб пропустити до тканин імунні клітини для боротьби з COVID-19. Крім того, хвороба супроводжується частою зміною тиску, що також вимагає від судин постійної "роботи".

Вчені вважають, що через нестачу вітаміну К зростає ризик пошкодження судин, що загрожує тромбозом. Зростання тромбу або велика їх кількість призводить до порушення кровообігу.

Щоб допомогти еластичним волокнам виконувати свою функцію, Вітамін К стимулює вироблення білка MGP, проте його запаси активно витрачаються.

Великий тромб, що відірвався, здатний перекрити посудину і навіть привести до раптової смерті.

"Враховуючи, що вітамін K має важливе значення для здоров'я легенів і регуляції процесів згортання крові, дефіцит його під час COVID-19 може посилити ці проблеми", – підсумували вчені.

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