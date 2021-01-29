Зірка популярного серіалу "Бріджертони" Кетрін Дрісдейл розповіла про те, як втілювала на екрані образ герцогині Сассекської, Меган Маркл

На цей час серіал "Бріджертоны" набрав найбільшу кількість переглядів в історії, тому інтерес до його акторів зростає з кожним днем. Так, роль модистки Женев'єви Делакруа виконала англійська актриса Кетрін Дрісдейл, яка вже запам'яталася роллю Меган Маркл у серіалі "Віндзори".

Знаменитість розповіла, що не стала вибирати сторону після Мегзіту, поважаючи думку Маркл і королівської сім'ї, пише marieclaire.ua.

Як зізналася актриса, їй дуже подобається герцогиня Сассекська, адже вона сильна і незалежна особистість.

"Вона ніколи не зраджувала собі, щоб пробитися куди-небудь. Вона продовжує вірити в те, у що вірила завжди", - поділилася думкою зірка "Бриджертонів".

Крім того, артистка вважає - переїзд Меган Маркл і принца Гаррі - це не надто серйозна тема, адже так роблять багато молодят.

"Мені подобається такий підхід, але я вважаю, що коли з'являється сім'я, то пріоритети різко змінюються. Деякі члени королівської сім'ї вважають, що вони більше до неї не належать, але це не так. Їм і їхньому синові просто потрібно трохи часу для перепочинку", - зазначила зірка.

Нагадаємо, на початку минулого року принц Гаррі і Меган Маркл оголосили про відмову від повноважень членів королівської сім'ї. Обидва мали намір поступово сформувати нову роль в рамках інституту монархії, а також вирішили збалансувати свій час між Великобританією і Північною Америкою.

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