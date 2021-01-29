Внучка знаменитої співачки Софії Ротару, молода артистка Соня Євдокименко показала, як проводить час в Україні разом з мамою Світланою

Вона розмістила спільні фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. Відомо, що під час карантину у Софії Ротару скасувалися багато концертів, тому вона проводить багато часу в своєму заміському будинку під Києвом, там же її відвідують родичі.

Соня Євдокименко вийшла прогулятися по засніженому волосіні разом з собачкою бабусі. Дівчина одягла яскраво-жовту шубу і легкі спортивні штани, а голову залишила неприкритою, зібравши волосся в хвіст. Образ 19-річна співачка доповнила білим світшотом і різнокольоровими намистами.

Під час прогулянки Соня також зробила селфі зі своєю мамою - кінопродюсером Світланою Євдокименко, на яку схожа, як дві краплі води. Невістка Софії Ротару одягла хутряну шубу кремового кольору з пухнастою бахромою на рукавах. Вона зробила собі яскравий макіяж з темно-червоною помадою.

"Зимние деньки вдома. Свайп", - підписала Соня зимові кадри.

Користувачі соцмережі відреагували на пост і захопилися красою родичів в коментарях:

"Які милі"; "які ж ви красиві!❤ ️ 😍 "; "Шуба👍 😍 😍"; "прекрасна, як і твій песик".

Раніше Соня Євдокименко виклала в сторіз кадри, зроблені в особняку Ротару, і показала внутрішній інтер'єр з каміном і картинами на стінах. Будинок знаходиться в селищі П'ятихатки Київської області, його оточує хвойний лісок, а на самій ділянці ростуть блакитні ялини та інші вічнозелені дерева. Площа садиби становить 1412 квадратних метрів.

Нагадаємо, онук Софії Ротару з інтелігента перетворився на брутального мачо.

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