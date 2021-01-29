Відома актриса українського походження Ольга Куриленко порадувала шанувальників яскравим кадром
Як передає Рoliteka.net, у себе в Instagram 41-річна зірка, яка прославилася завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда, поділилася архівним знімком. На фото актриса постала в розкішній напівпрозорій сукні у квітах. Вона стояла біля дзеркала з елегантним оформленням. Сама Куриленко ідеально вписувалася в цю розкішну картину. Наряд підкреслював чуттєву красу зірки.
"Всім щасливої п'ятниці, я сподіваюся, що у вас всіх будуть прекрасні вихідні!",- підписала фото зірка.
У коментарях красуні залишили масу приємних слів.
"Гарне плаття", «Красиво замасковано», «дуже красиво", " Велике спасибі вам. Того ж бажаємо і вам", "Прекрасна! Гарного тобі дня", "ти обдарована красою», «приголомшливо красиво», «сукня робить тебе ще красивіше", "щасливої п'ятниці. Ти виглядаєш приголомшливо красиво", "Просто шикарно!",- пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що Ольга Куриленко показала, як виглядає в звичайному житті без укладки і макіяжу. Жінка без зайвої скромності позувала для селфі з розпатланим волоссям. Незважаючи на свій вік, виглядала актриса прекрасно.
Нагадаємо, що Ольга Куриленко вдарилася в дитинство і вразила витівкою на зйомках: "як приємно бачити...".
Також Politeka писала, що Ольга Куриленко запаморочила голову виглядом у напівпрозорій сукні:"Ангел у плоті".
А ще Politeka повідомляла, що Ольга Куриленко постала в несподіваному образі з зухвалою кіскою:"на школярку схожа".