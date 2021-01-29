Дружина українського співака Віктора Павлика показала, як підтримує фізичну форму під час вагітності

Катерина Репяхова виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото з басейну, де займається разом із зірковим чоловіком, пише Politeka.net. 26-річна дівчина сфотографувалася біля води в обтягуючому купальнику-боді, який підкреслив її животик, який помітно виріс до п'ятого місяця.

"Користь басейну для вагітної перший триместр вагітності я практично не рухалася і відчувала, як мені не вистачає навантаження і активностей. Поскільки ходити в тренажерний зал вагітним не можна, я вирішила ходити в басейн. І чоловік мене підтримав. Йому плавання також дуже корисно", - розповіла Катерина у своєму мікроблозі. - "Головне, не перевантажувати себе, не плавати більше 30 хвилин, не робити різких рухів. Отримую величезне задоволення від басейну, особливо те відчуття, коли виходиш після плавання і відчуваєш приємну втому".

Користувачі Мережі висловили в коментарях свою думку про тренування вагітної дружини Віктора Павлика:

"Я теж ходила в басейн ☺ ️ коли була вагітною, це такий кайф"; "чому не можна ходити в тренажерку? Це оч дивне ставлення у вагітності. Не варто брати доп навантаження, яких ти не робила до вагітності"; " ви велика молодець, зате потім не буде проблем зі шкірою!"; "Розумниця-красуня)".

Нагадаємо, Віктор Павлік розсекретив ім'я дитини від молодої дружини, сімейні кадри злили в мережу: "Коробочка з дивом"

Як повідомляла Politeka, екс-дружина Павлика, яка втратила сина, поставила на місце вагітну Репяхову: "Бог суддя, я лише одне бажаю...".

Також Politeka писала, що Віктор Павлік розкрив, як змінилися його стосунки з вагітною дружиною: "поступається мені у всьому".