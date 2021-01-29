Українська співачка Оля Полякова покрасувалася в бікіні на пляжі під час відпустки на Мальдівах

Оля Полякова провела бурхливу відпустку на Мальдівах, де також відсвяткувала день народження на березі разом з усією родиною. По поверненню з відпустки Полякова приступила до своїх справ, а також кілька годин тому вирішила поділитися архівним відео з відпочинку.

У ролику зірка показала фігуру в улюбленому бікіні і покрутилася перед камерою прямо у воді. А щоб не приховувати достоїнств, Полякова також повернулася спиною, всіляко демонструючи, як насолоджується своїми водними процедурами.

Відзначимо, таку фігуру зірка отримала не просто так-вона багато працювала. Зараз Ольга веде спортивний спосіб життя, і дочок до нього долучає. Зірка тренується досить багато і не пропускає заняття, часто публікуючи кадри з пробіжки в Instagram.

Також зі свого раціону Полякова назавжди виключила такі продукти, як: хліб, цукор, білий рис, всі злаки з крохмалем і глютеном, все смажене, копчене і солоне. Тому секрет краси артистки досить простий: спорт і правильне харчування.

Відзначимо, раніше зірка мило відзначила день народження всією сім'єю на березі океану, а сьогодні відпочиваючи на Мальдівах, отримала сотні компліментів за новий пляжний образ. Бездоганні після всіх тренувань вигини вразили навіть колег знаменитості.

Користувачі мережі відразу відповіли, в тому числі відреагувала і Санта Дімопулось:

"Мені теж потрібна така Маруся 😂❤️; М'яч не відразу помітив!😂 ; З такою фігурою обробка не потрібна ️ ️ С З Днем народження всього самого потрібного і важливого вам😇❤️; з такою фігурою теж😊; Оля,це,, непристойно"бути такою шикарною!😉 👍 ; Якщо руки золоті-то неважливо звідки вони ростуть; мені теж потрібна така Маруся 😆 💖 фігурка шик. 🔥».

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