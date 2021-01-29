Українська співачка Ірина Білик розповіла про майбутній шлюб старшого сина
Навколо особистого життя Ірини Білик завжди зосереджена увага шанувальників, але не менший інтерес у них викликають амурні справи її старшого сина Гліба, який восени 2020 року заручився зі своєю дівчиною. У своєму Instagram Stories Ірина розповіла, коли ж їхні стосунки перейдуть на новий рівень, писати Politeka.net.
У своїй публікації Ірина Білик спробувала дати відповідь на питання про те, коли ж її син Гліб поведе під вінець свою кохану дівчину. На фото, яке зірка розмістила в Stories, зображений її 21-річний син, що обіймає свою дівчину.
Варто відзначити, що пара виглядає досить незвично і яскраво, при цьому по їх щирим посмішкам видно, що молоді люди щасливі і їм дуже приємно перебувати в присутності один одного.
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Гліб носить довге каштанове волосся, які він цього разу не став зав'язувати в пучок, а розпустив. На знімку він стояв позаду своєї дівчини, яку міцно обхопив за плечі обома руками і притиснув до себе.
Дівчина Гліба виглядала яскраво з довгим блакитним волоссям і у червоному береті. Видно, що обидва вони - креативні та непересічні особистості, які вміють виділитися з натовпу і бути не схожими на інших.
Зі слів Ірини Білик питання шанувальників прозвучало не за адресою і більш точну інформацію з приводу весільного заходу потрібно уточнити у його "організатора".
"Коли Гліба весілля?",- запитали у співачки, на що вона відповіла: "Це треба у нього запитати".
Варто відзначити, що 50-річна Ірина Білик народила Гліба в шлюбі з моделлю Андрієм Оверчуком, що став першим офіційним шлюбом співачки, хоча за фактом Оверчук - другий чоловік, з яким жила Ірина.
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