Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, відповіла на питання, що цікавить

На фото Анастасія позувала в шкіряному міні, доповнивши образ берцями і окулярами. Красуня в руках тримала між ніг сумочку, яку розкрила і показала, що там нічого немає. Кадр вийшов дуже провокаційним і запальним, адже Кумейко зробила все для цього. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Попросили зробити огляд" що в сумці у DJ Nana?". По-моєму питання вичерпано", - написала зірка під фото.

Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:

"Гарне розкриття", " дуже круто! Красуня", " відмінні черевики!", "Неймовірна просто!", "Більш ніж"," так, красивій дівчині можна і у всякому гівні фоткаться"," капканщица","хлист Шкіряний там".

Раніше ми повідомляли, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася бездоганною фігурою, примірявши лише джинси.

"Що по погоді? Намагаюся визначитися з верхнім одягом, але щось пішло не так", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кумейко відображена за новою серією "танців біля холодильника".

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