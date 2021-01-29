Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець поділилася своїми уподобаннями

Як передає Рoliteka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала фото, на якому розслаблено розвалилася в кріслі. Жінка була одягнена в чорний комбінезон і білий піджак. Вона піднесла руку до волосся і задумливо дивилася в кадр.

"Змушена зізнатися, гайз. Підсіла на Нетфлікс...Так що якщо раптом ви зараз в пошуку, що б такого подивитися, то ось вам моя "пятірка". Тут і новинки, і класика, але все, як то кажуть, перевірено на собі!",- почала свій пост Кравець.

Актриса поділилася серіалами, які їй дуже сподобалися. Серед картин виявився серіал про королівську сім'ю «Корона», фільм про медитацію «Headspace Guide to Meditation», міні-серіал «Метод «Комінські». Також Олена порекомендувала до перегляду серіали "Велика маленька брехня" і "Два папи".

У коментарях актрисі залишили масу компліментів.

"Ох, королева", " Олена ви супер актриса, люблю дивитися, як ви граєте ролі. Обожнюю вас, ви актор від Бога», «таке шикарне фото, Олена», «Оленка, я Вас не впізнала... Просто шикарна", "шикарна красуня Олена", «Богиня», "Круть", "Ого! Олена! Яке фото!",- пишуть користувачі Мережі.

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