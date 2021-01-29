Популярна російська актриса Христина Асмус показала новий постільний образ і задумалася про зміну іміджу

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість не перестає дивувати шанувальників сміливими перевтіленнями після розлучення з гумористом Гаріком Харламовим. Цього разу вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадр зі спальні.

Христина Асмус розвалилася на ліжку у в'язаному коричневому топі, який пікантно обтягнув її бюст, і з млосним поглядом підперла голову руками. Зірка серіалу "Інтерни" зробила собі зухвалий макіяж з яскраво-червоними тінями, рум'янами і помадою.

"І все-таки... темний або блонд? Понимаю розумію, що більшість проголосує за блонд, але мені прям цікаво % співвідношення ☝ голосування в сторіс ❤️", - актриса попросила поради у своїх шанувальників в описі.

Користувачі Мережі в коментарях висловили свої думки з приводу того, який колір волосся більше підходить Христині:

"Темний 👍образ глибший ❤️❤️❤️"; "у світлому кольорі ти матуся, милашка, зайка. А в темному підліток-бунтарка... а як ти собі зараз відчуваєш такий колір і вибирай))"; " Блонд просто звичніше. Але зміни завжди на краще:)"; "Чорний старить"; " Однозначно блонд! Він робить образ ніжніше"; " Блонд до кольору очей йде більше😃 😍"; "з будь-яким кольором хороша."; "А блонд, прикольний) так би мовити в житті потрібно бути огірком з гіркою попкою 😀 начебто ніжна-тендітна, а всередині вогонь"; "ви шикарна в будь-якому образі! 😍 🔥 😘 🌹 🤗 ❤ ️ Очей не відірвати!"; "На мою думку, темний колір вас робить набагато молодше.А ще дає можливість пограти в відв'язну стервочку, якої ви до цього не були. Але темний колір, адже це гра;) Награєтеся і в блонд:))".

Нагадаємо, скандальна Асмус після розлучення ошелешила одкровенням про зміни в зовнішності: "поголитися налисо або збрити..."

Як повідомляла Politeka, Христина Асмус вразила схожістю з ефектною блондинкою, в мережі ахнули: "одне обличчя".

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