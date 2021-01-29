Перша в Україні "Холостячка" і актриса Ксенія Мішина відповіла на пікантні питання про непристойні пропозиції
Ксенія Мішина відповіла на 31 питання від ЛЮКС ФМ і розкрила правду про непристойні пропозиції, які їй надходили від шанувальників, чиновників і навіть депутатів, пише Politeka.net .( щоб подивитися відео, проскролльте вниз)
Ксенія Мішина відповіла на пікантне питання про те, чи надходили їй коли-небудь непристойні пропозиції від заможних чоловіків, на який "Холостячка" відреагувала не відразу і трохи зніяковіла.
Але, за словами Мішиної, такого роду пропозиції вона все-таки отримувала, хоча точних Імен не звучало. При цьому зірка жодного разу не спокусилася на подібні повідомлення і дзвінки, оскільки суворо дотримується своїх переконань.
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"Такі запити в Instagram колись миготіли:"я ось помічниця такого-то депутата або такий-то ось персони". Хоча імен особливо ніколи не було. "Ось ця людина хотіла б з вами зустрітися" і щось таке... Але я ніколи... Я завжди це ігнорувала, я ніколи на такі моменти не відповідала, тому що я вважаю, це якось дуже дико".
Крім того, Ксенія Мішина у своєму інтерв'ю розкрила деякі інші подробиці, пов'язані з незліченною кількістю фанатів.
"Тобі напевно шанувальники надсилають велику кількість інтим-фотографій?.. Що робити з цими фотографіями?",- задали питання Мішиній.
"Інтимні фотографії... Ну, пару раз я бачила чужі ч**ни...",- зізналася Ксенія, тут же збентежено розсміялася і продовжила далі.
За словами Мішиної подібні одкровення від фанатів зараз мало кого дивують, особливо знаменитостей.
"Так, приходили. Але ти знаєш, щоб сказати, що дуже багато цього - ні, буквально кілька разів. Але я думаю, що будь-яка публічна особистість отримує такі запити, особливо в соціальних мережах. Тому зараз це не в новиночку",- розповіла "Холостячка".
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