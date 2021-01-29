Популярна українська артистка Світлана Лобода, яка поїхала жити в РФ, стала стильним кадром в одній білизні

Світлана Лобода є популярною виконавицею, яка стежить за собою досить ретельно, щоб на сцені і публіці дивувати стрункою фігурою. Мама двох дочок подає ідеальний приклад - зірка не тільки веде активний спосіб життя, але ще і багато займається спортом, щоб блищати тонкою талією і довгими ногами.

Нещодавно зірка взяла участь у чуттєвій фотосесії, для якої скинула сукню і залишилася в одній чорній білизні. Лаконічність її образу не тільки ідеально підкреслила форми зірки, але і показала артистку в новому світлі.

"Не живи чиєюсь життям або ідеєю про те, що означає жіночність. Жіночність-це ти😇. Жіночність - це все, що всередині тебе», - написала Світлана.

Ось що відповідають в мережі:

"Яка красоткааааа❤️; Просто бомбічна, жіночна і красива дівчина🔥; бачите? Вчіться!; Господи ви така красива🤩; чудова!😍; Фотосесія просто ідеальна🤩 найкраща обкладинка, я вважаю❤️; жіночність це я🙌 💫; які слова🙏 😻; Светик найкраща ❤️; Світлана і є сама жіночність.... ❤ ️ ; І тут прийшов жорсткий р.Н. рол🤘 🔥 і все зламав...».

Раніше Світлана Лобода з'явилася на обкладинці журналу зі світовим ім'ям.

"Новий рік почався з краси! У світі хаосу і невизначеності, завжди є острівець любові і надії. Час сильних, успішних людей, готових кинути виклик, в першу чергу самим собі, щоб змінювати реальність і рухатися вперед. Працювати з професіоналами велика удача", - повідомила співачка в підписі до посту і подякувала журналу" ELLE " за співпрацю.

На опублікованому кадрі Лобода з'явилася в напівпрозорій чорній білизні і піджаку, позуючи на стільці.

Нагадаємо, що Лобода в білосніжній сукні показала, як готується з доньками зустріти Новий Рік: "завіяло теплом...".

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