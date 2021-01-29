Солістка жіночого гурту "НеАнгели" Слава Камінська блиснула розкішною фігуркою на Мальдівах

Як передає Рoliteka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото з відпочинку. Красуня вирушила у відпустку на Мальдіви, де вже встигли відпочити десятки українських зірок. Вона поділилася яскравими кадрами з райського острова, показавши свої достоїнства.

Руда красуня позувала на тлі ідеального білого пісочка і блакитної води. На Славі був гарний купальник, який підкреслив її пишні груди, стрункі довгі ніжки і плоский животик. Слава доповнила образ накидкою з куржева, солом'яним капелюшком і сонцезахисними окулярами. Виглядала Камінська просто чудово.

"Чи вагітна я? Я вмію втягувати живіт", - грайливо підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили масу кумедних і приємних відгуків.

"Діва острова", «колорадський жук», «як гарно», «ви прекрасні в будь - якому стані», "красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Славу Камінську порівняли з голлівудською дівою Анджеліною Джолі. У пабліку "Зірковий шлях" в Instagram з'явився колаж, на якому українська красуня неймовірно сильно схожа на актрису.

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