Перша в Україні "Холостячка" і актриса Ксенія Мішина розповіла про переїзд Еллерта і реакції сина Платона

"Холостячка" Ксенія Мішина відповіла на питання від ЛЮКС ФМ і розповіла про стосунки свого сина Платона з її обранцем Олександром Еллертом, а також про те, як син сприйняв його переїзд до мами, писати Politeka.net.

Ксенія Мішина зізналася, що у її 8-річного сина Платона склалися хороші стосунки зі сценаристом "Кварталу 95" після його переїзду. За словами актриси всього через пару днів після закінчення проекту вона привела Олександра до Платона, щоб повідомити синові про це.

"У них хороші стосунки. Я пам'ятаю, що ми прийшли з Сашею через кілька днів після закінчення проекту, коли ми почали... ну, скажімо так, сформували ідею жити разом і ми пішли до мене розмовляти з Платоном. Ми розповіли йому цю новину і він дуже зрадів. Він сказав: "Вау, класно, Саня буде з нами разом жити!". Я взагалі дуже тільки" за", - розповіла Мішина.

Після цього у Ксенії Мішиної запитали про її переживання в цей момент і про те, чи є секрети знайомств чоловіка з її сином. Мішина мудро відреагувала на питання і розповіла про взаємну довіру, яку вона відчувала в той момент.

"Взагалі секретів правильного і не правильного немає! Є довіра до себе, довіра до партнера і довіра до ситуації. І взагалі довіра до цього світу. Я не боялася",- сказала "Холостячка".

Також вона додала, що все-таки періодично сумнівалася в ухваленні рішення, але все-таки вирішила ризикнути.

"Звичайно, те, про що ти говориш, воно присутнє, ці нескінченні сумніви. Воно як шальки терезів: сумнів і твій шлях. І вони завжди колись, хтось - та переважують. Просто потрібно це приймати і розуміти, це життя, вона таке і це течія життя. Якщо всього боятися, то, розумієш, "в ліс не ходити" називається... Тому я до цього дуже розсудливо поставилася і зрозуміла: чого тягнути", підсумувала Ксенія Мішина.

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