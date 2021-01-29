Український співак Дмитро Монатік насмішив мережу кумедним відео
Як передає Рoliteka.net, у себе в Instagram виконавець і продюсер опублікував відео, яке в мережі називають вірусним. На відео Монатік голосно чхнув. Він зробив склейку, після якої на ролику з'явилася велика панда, яка теж чхнула.
"Будьте здорові!",- підписав відео артист.
У коментарях йому залишили безліч позитивних відгуків. Багато шанувальників відзначили, що панда у них асоціюється з Тіною Кароль, до якої днями в гості заходила ростова лялька у вигляді цієї тварини.
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"Тіні зайде", "одночасно смішно, мило, і реалістично", "не корона бро, точно не корона бро?", "Представила ще вибух після цього чиха. Будьте здорові, Дмитре Сергійовичу", " це @tina_karol всім такі відео розсилає? Тест: яка ти панда», «Тінка заразила», «естафета від Тіни ах хаха", " бачу панду асоціації Тіна. Все вона вже у мене в голові», - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що сама Тіна Кароль у себе в Instagram опублікувала селфі з маскою панди, чим ще більше заінтригувала шанувальників.
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