Український співак Дмитро Монатік насмішив мережу кумедним відео

Як передає Рoliteka.net, у себе в Instagram виконавець і продюсер опублікував відео, яке в мережі називають вірусним. На відео Монатік голосно чхнув. Він зробив склейку, після якої на ролику з'явилася велика панда, яка теж чхнула.

"Будьте здорові!",- підписав відео артист.

У коментарях йому залишили безліч позитивних відгуків. Багато шанувальників відзначили, що панда у них асоціюється з Тіною Кароль, до якої днями в гості заходила ростова лялька у вигляді цієї тварини.

"Тіні зайде", "одночасно смішно, мило, і реалістично", "не корона бро, точно не корона бро?", "Представила ще вибух після цього чиха. Будьте здорові, Дмитре Сергійовичу", " це @tina_karol всім такі відео розсилає? Тест: яка ти панда», «Тінка заразила», «естафета від Тіни ах хаха", " бачу панду асоціації Тіна. Все вона вже у мене в голові», - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що сама Тіна Кароль у себе в Instagram опублікувала селфі з маскою панди, чим ще більше заінтригувала шанувальників.

Раніше ми писали, що красуня-дружина Дмитра Монатіка Ірина похвалилася розкішним відпочинком на Мальдівах. Як відомо, під час локдауну зоряне сімейство відпочивало за кордоном.

Нагадаємо, що Монатік розповів про нову команду на "Голос країни": до яких сюрпризів готуватися українцям.

Також Politeka писала, що дружина-красуня Монатіка у волохатій піжамі засвітила інтер'єр їх розкішного особняка: "Хочу собі таку...".

А ще Politeka повідомляла, що Монатік вразив задоволеним виглядом з собакою на голові: "як би ви виглядали, якщо...".